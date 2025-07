Zema vai lançar pré-candidatura à Presidência em 16 de agosto

Bolsonaro deve ser convidado e terá de participar por videochamada, segundo apurou o UOL. A presença física do ex-presidente não é possível devido as medidas cautelares determinadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes na última sexta-feira —Bolsonaro não pode deixar sua casa depois das 19h de sexta-feira até as 6h de segunda. O lançamento da pré-candidatura será em um sábado.

O governador é um dos possíveis nomes da direita para as eleições presidenciais. Com Bolsonaro inelegível, Zema tem disputado os votos desse campo político com os governadores Ronaldo Caiado (União) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) —este último diz publicamente que vai tentar a reeleição.