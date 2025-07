Bolsonaro nega descumprimento de sanção e pede explicação sobre entrevistas

Não é a primeira vez que Moraes proíbe que investigados façam postagens nas redes, ainda que por terceiros. Como mostrou o UOL em dezembro, o ministro aplicou multa de R$ 50 mil ao senador Marcos do Val (Podemos-ES) após um usuário repostar um discurso proferido por ele no plenário do Senado. Assim como Bolsonaro, o senador está proibido de usar as redes, e não há na decisão sobre o senador nenhuma explicação sobre vínculo dele com o usuário que fez a postagem.

Ex-assessor de Bolsonaro também foi proibido de ser fotografado ou filmado. Filipe Martins não pôde ter imagens suas divulgadas quando foi a Brasília para o julgamento da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra ele por tentativa de golpe. A medida foi vista por especialistas como inédita.

Ex-presidente é réu no STF acusado de tentativa de golpe de Estado para se manter no poder em 2022. O processo contra Bolsonaro está na etapa final. A expectativa é que o tribunal julgue o caso em setembro.

Outro processo o acusa de ataque à soberania do Brasil e ao Judiciário. O ex-presidente e seu filho Eduardo passaram a ser investigados por suspeita de agirem em busca de apoio de autoridades dos EUA para fazer represália às autoridades brasileiras. Entre as medidas sob apuração, estão o recém-anunciado tarifaço de 50% aos produtos do Brasil nos Estados Unidos e o cancelamento de vistos a ministros do Supremo.

Bolsonaro usa tornozeleira eletrônica desde sexta-feira. Ele ainda deve cumprir recolhimento domiciliar das 19h às 6h durante a semana e está proibido de sair de casa aos finais de semana.