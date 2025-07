Deputado mostra bandeira de Trump, e bolsonaristas pedem para retirá-la

O deputado Delegado Caveira (PL-PA) precisou esconder uma bandeira de Donald Trump durante uma entrevista à imprensa feita pela oposição na Câmara nesta manhã. Os demais parlamentares pediram para não mostrá-la.

O que aconteceu

A bandeira foi exibida na parte mais importante do evento. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), se dizia "amordaçado" e classificava o cancelamento de sessões de comissões como "ilegal". A trasmissão foi cortada no YouTube antes desse momento.

A bandeira ficou pouco tempo à vista. O Delegado Caveira guardou a bandeira por orientação de outros parlamentares e não voltou a deixá-la à mostra. Um dos colegas que pediu para guardá-la foi Domingos Sávio (PL-MG), que é ligado ao setor de comércio e serviços.