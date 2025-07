Interferências de Trump na Justiça do Brasil são 'injustificáveis', diz STJ

Eventual interferência prejudicaria "a independência, a imparcialidade e a probidade que se requer dos juízes", diz STJ. "Pressionar ou ameaçar os julgadores (e seus familiares) na esperança de que mudem ou distorçam a aplicação do Direito fragiliza e deslegitima a essência de um padrão de justiça baseado na máxima de que a lei vale e deve valer, com o mesmo peso, para todos, sem privilégio e sem perseguição", diz a nota.

Além de Benjamin, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves assinam o texto. Salomão é corregedor-geral da Justiça Federal. Marques, corregedor nacional de Justiça. Gonçalves dirige a Escola Nacional de Magistratura.

Entenda a crise

Presidente dos EUA anunciou tarifa de 50% para produtos brasileiros no último dia 9. Válida a partir de 1º de agosto, a medida foi justificada por Trump como uma resposta à "caça às bruxas" que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sofrendo em razão do processo no qual é réu por tentativa de golpe de Estado.

Após anúncio, Lula (PT) disse que adotará Lei da Reciprocidade em caso de implantação das tarifas. Pela regra, os produtos americanos também seriam taxados em 50%. Em pronunciamento de TV, o atual presidente do Brasil chamou o tarifaço de "chantagem" e de "traidores da pátria" os políticos brasileiros que apoiaram a medida.

Tarifaço é fruto de articulação do filho do ex-presidente. Deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro (PL) está nos EUA desde março e coordenou um esforço de aproximação com Trump para que sanções pelo tratamento dispensado pela Justiça a Bolsonaro fossem aplicadas. As tarifas surgiram por conta disso.