Josias: Motta e Alcolumbre não estão dispostos a se afundar com Bolsonaro

Gradativamente, à medida em que Bolsonaro foi afundando no buraco que ele próprio cavou, Motta e Alcolumbre foram até a beira do abismo, mas nenhum dos dois parece disposto a pular junto com Bolsonaro.

As medidas cautelares que Moraes impôs a Bolsonaro vieram às vésperas do início do recesso parlamentar. Os bolsonaristas sinalizaram a Alcolumbre a intenção de formular por escrito um pedido para que o recesso fosse suspenso. Alcolumbre avisou: 'nem façam requerimento porque não o aprovarei'.

Ainda assim, a despeito da negativa de Alcolumbre e do nariz torcido de Motta, a facção bolsonarista no Congresso decidiu levantar por conta própria o recesso. Estão simulando uma agenda inexistente. Quando precisam trabalhar, não trabalham; quando entram em recesso, simulam uma atividade que não deveria existir. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, a decisão de Motta deixa claro que as chances de pautas defendidas pelos parlamentares bolsonaristas, como a da anistia aos envolvidos no 8/1, serem colocadas para votação no Congresso são diminutas.

Motta percebeu que o bolsonarismo estava transformando o Congresso em um circo de horrores em pleno recesso, determinou que a pausa fosse respeitada. Não é uma decisão do Motta que impedirá o bolsonarismo de manifestar sua contrariedade.