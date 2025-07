Maierovitch: Moraes exagera e erra ao envolver terceiros no caso Bolsonaro

0:00 / 0:00

Josias: Motta e Alcolumbre não estão dispostos a pular no buraco com Bolsonaro

Se antes acenavam com um alinhamento a Jair Bolsonaro (PL), Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidentes da Câmara e do Senado, agora sinalizam que não estão ao lado do ex-presidente, afirmou o colunista Josias de Souza.

Bolsonaro se transformou em um personagem tóxico. Durante as campanhas para as presidências da Câmara e do Senado, Motta e Alcolumbre contemporizaram com o bolsonarismo e venderam a ilusão de que poderiam colocar em votação até uma proposta qualquer sobre anistia.

Gradativamente, à medida em que Bolsonaro foi afundando no buraco que ele próprio cavou, Motta e Alcolumbre foram até a beira do abismo, mas nenhum dos dois parece disposto a pular junto com Bolsonaro.