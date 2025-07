Militares de carta para pressionar alta cúpula faltam em audiência no STF

Araújo está entre os réus do núcleo 3 da trama golpista. O grupo é formado por militares "kids pretos" que, segundo a PGR, teriam atuado para planejar ações táticas para manter Bolsonaro no poder.

Advogado disse ter sido informado pelo Exército que não seria obrigatório o comparecimento. A defesa disse na audiência desta manhã que ficou sabendo "informalmente" que, para a assessoria jurídica do Exército, os militares não seriam obrigados a ir depor. Em resposta ao pedido do advogado, Moraes informou que caberia às defesas proceder à intimação das testemunhas.

O STF realiza até amanhã as audiências. São ouvidas as testemunhas dos réus da ação penal do núcleo 3 da trama golpista.

Advogados desistem de principais testemunhas. Além dos militares que não comparecerem, as defesas dos demais réus do núcleo 3 desistiram de ouvir algumas das principais testemunhas que estavam previstas, como o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o general Valério Stumpf Trindade, que foi chefe do Estado Maior do Exército entre 2022 e 2023.

Militares são investigados no STF

Militares que elaboraram carta ao Alto Comando chegaram a ser investigados pelo próprio Exército. São os militares Alexandre Castilho Bitencourt da Silva, Anderson Lima de Moura, Carlos Giovani Delevati Pasini e José Otávio Machado Rezo. A investigação sobre a conduta deles foi iniciada na Força, mas depois foi remetida ao STF, onde tramita em sigilo, sob relatoria de Moraes.