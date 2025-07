Motta cancela reunião de comissões e frustra bolsonaristas

O período compreendido no "ato do presidente" é igual ao recesso. Ele acaba na sexta-feira anterior que antecede a volta aos trabalhos, marcada para 4 de agosto.

Congresso está no chamado "recesso branco". Ele acontece quando há um acordo para que não sejam marcadas sessões mesmo sem ser aprovada a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). A oposição apostou que poderia fazer as sessões por conta disso. Mas Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), já tinham mantido o recesso apesar do pedido da oposição.

Após a atitude, Bolsonaro não apareceu na Câmara. Ontem, a oposição afirmava que o ex-presidente iria até as sessões. Os bolsonaristas haviam escolhido duas comissões que dominam: Relações Exteriores e Segurança Pública.

A ideia era aprovar moções de repúdio contra as medidas impostas a Bolsonaro. Mas Motta proibiu inclusive que houvesse votações de requerimentos.

Os deputados bolsonaristas viraram a tropa de choque do ex-presidente. Foi na liderança do PL na Câmara que foi desenhada a estratégia para reagir a proibição do ex-presidente dar entrevistas e usar as redes sociais.

Ao cancelar as comissões, Motta deve virar alvo da militância da direita. Manifestações estão sendo convocadas para 3 de agosto e ele dever ser alvo dos discursos.