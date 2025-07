Motta rebate acusação do PL de que tomou decisão ilegal

A oposição tentou usar as comissões que comanda para dar palco para Bolsonaro. Foram marcadas sessões das comissões de Relações Exteriores e de Segurança Pública. A direita queria aprovar moções de "louvor e de "solidariedade" ao ex-presidente.

Mas Motta proibiu a a realização de sessões até 1º de agosto. Com isso, as comissões não funcionarão até o o final do recesso parlamentar, em 4 de agosto.

Congresso está no chamado "recesso branco". Ele acontece quando há um acordo para que não sejam marcadas sessões mesmo sem ser aprovada a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). A oposição apostou que poderia fazer as sessões por conta disso. Mas Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), já tinham mantido o recesso apesar do pedido da oposição.

Deputados de direita afirmaram que houve cerceamento por parte de Motta. Parte deles ficará em Brasília até quinta e depois viajará para suas bases eleitorais para organizar a mobilização em todas as capitais que está marcada para 3 de agosto.

A militância bolsonarista vira sua artilharia para Motta. Há reclamação por não colocar a anistia para votar e o nome do presidente da Câmara foi criticado na manifestação ocorrida em Brasília no último sábado.