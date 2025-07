Sakamoto: Bolsonaro estica a corda, mas Moraes não quer um 'mito' mártir

Jair Bolsonaro (PL) dá a impressão de querer testar a paciência do STF (Supremo Tribunal Federal), mas o ministro Alexandre de Moraes evita transformar o ex-presidente em mártir com um eventual pedido de prisão preventiva, analisou o colunista Leonardo Sakamoto na edição de hoje do UOL News.

Na noite de ontem, Moraes deu 24 horas para os advogados de Bolsonaro explicarem fotos compartilhadas do ex-presidente nas redes sociais. O ministro citou a possibilidade de prisão por violação das medidas cautelares.