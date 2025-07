STF reposta fala de autor que diz que Brasil é mais democrático que os EUA

O perfil oficial do STF no X (antigo Twitter) republicou hoje uma entrevista em que Steven Levitsky, escritor e professor de Harvard, diz que o Brasil tem um sistema mais democrático do que os Estados Unidos.

O que aconteceu

Entrevista de Levitsky foi dada à BBC. O cientista político americano é um dos autores do livro best-seller "Como as Democracias Morrem", que compara o caso de Donald Trump a exemplos históricos de rompimento da democracia nos últimos cem anos.

"Acho que hoje o Brasil é um sistema mais democrático do que os Estados Unidos", disse Levitsky. "Esse pode não ser o caso daqui a um ano, mas hoje as instituições brasileiras estão funcionando melhor."