'É hora de deixar política de lado' em negociação do tarifaço, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse hoje que é "hora de deixar a política de lado" e priorizar o interesse nacional na negociação sobre o tarifaço dos Estados Unidos.

O que aconteceu

"Obviamente a questão política é um entrave", afirmou Tarcísio. "É hora de deixar a política de lado, buscar o interesse nacional e entender a natureza do movimento geopolítico que está em curso para que a gente busque o interesse nacional", declarou a jornalistas durante uma agenda em Rio Claro, no interior do estado.

Governador defendeu a necessidade de "deixar a ideologia e diferenças de lado". Ele afirmou ainda que a responsabilidade pela negociação é do governo federal, que "tem condição de avançar na questão diplomática" e discutir o assunto.