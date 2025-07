Grupo responsável por frente ampla de 22 prepara ato em defesa da soberania

Articulação da extrema direita pelo mundo fez organização do ato ficar em alerta por possíveis novos desafios. "O ataque a soberania nacional que vem sendo movido se tornou uma das principais preocupações", afirma o coordenador geral. Com isso, o nome oficial do ato será "Dia Internacional da Democracia em defesa da democracia e da soberania nacional". O evento será realizado no teatro Tuca, da PUC-SP.

Expectativa é reunir lideranças políticas internacionais e nacionais, além de artistas e entidades da sociedade civil. "É um ato que vai reunir a esquerda e a direita no mesmo palco, como sempre unimos, com objetivo de construir esse compromisso de responsabilidade com as eleições de 2026 e assegurar a defesa do nosso Estado Democrático de Direito", disse o sociólogo.

O movimento Direitos Já! foi criado em 2019 durante o governo de Jair Bolsonaro. Em 2022, o grupo se posicionou contra a reeleição do então presidente e realizou um ato após o primeiro turno com a presença do então candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB) e do hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Eleições estratégicas para o Senado em 2026

Eleições no Senado estão entre as prioridades. "Nós já tínhamos feito essa análise [de falar sobre as eleições do Senado] desde o ano passado, mas a partir do momento que a extrema direita torna pública essa estratégica, precisamos também dar importância a essa preocupação", afirma.

Durante ato na Paulista, Jair Bolsonaro (PL) manifestou o desejo de conseguir eleger a maioria do Congresso. O ex-presidente afirmou que se tiver metade da Câmara e do Senado vai mudar "o destino do Brasil" e que mandaria "mais que o presidente da República".