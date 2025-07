Lula liga para presidente do México em 'momento de incerteza' após tarifaço

O presidente Lula (PT) telefonou hoje para a presidente do México, Claudia Sheinbaum, para falar sobre as relações econômicas entre os países.

O que aconteceu

Segundo o Planalto, Lula ressaltou a importância de aprofundar as relações econômicas e comerciais entre os dois países, "principalmente diante do atual momento de incertezas". A conversa ocorre em meio ao tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump —a nota, no entanto, não o cita nominalmente e tem tom ameno sobre o tema, sem falar das novas tarifas.

No telefonema, foi combinado que o vice-presidente Geraldo Alckmin visitará o México nos dias 27 e 28 de agosto. Ele irá acompanhado de uma delegação de empresários e de outros ministros brasileiros.