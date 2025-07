Lula homenageia Preta Gil e pede 1 minuto de silêncio em evento no Planalto

O presidente Lula (PT) dedicou 1 minuto de silêncio para a cantora Preta Gil, morta no último domingo (20), durante evento no Palácio do Planalto.

O que aconteceu

"Uma mulher importante que se foi", disse Lula. Ele participava de um evento sobre equidade de gênero no mercado de trabalho, com a presença de diversas ministras.

A primeira-dama Janja da Silva deverá ir ao velório, no Rio de Janeiro. O ato ocorrerá no Theatro Municipal, em cerimônia aberta nesta sexta, e, depois, o corpo será cremado apenas com a presença de familiares e amigos.