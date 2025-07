Moraes abre margem para leitura dúbia de censura em cautelar de Bolsonaro

Vejo também uma tentativa de abarcar todas as questões relativas a Jair Bolsonaro, e não só às ações dele, especificamente.

Se ele sai na rua, algum jornalista fala com ele e depois coloca numa mídia social, não foi ele quem colocou. Foi o jornalista. Então, ele está querendo, sim, censurar todas as pessoas que falam com o Bolsonaro. A censura prévia que eu vejo é no sentido do assunto Bolsonaro, assunto tornozeleira. Quer dizer, o Bolsonaro não pode sair na rua, porque, onde ele sair, vai ter alguém que vai falar com ele e pode comunicar essas falas.

Marina Coelho, Advogada criminalista e vice-presidente do Iasp (Instituto dos Advogados de São Paulo)

"Ele [Bolsonaro] ficar falando a torto e a direito interfere na produção de provas, e [o processo] ainda não acabou", diz professor da UFSC.

O caso do Bolsonaro ainda está em processamento. Podem ser juntadas novas provas. Um post, uma entrevista do Bolsonaro, por exemplo, pode fazer uma pessoa destruir um documento que poderia ser usado como prova no processo.

De um lado da balança, tem a liberdade de imprensa, de expressão do Bolsonaro. Do outro, a segurança pública, o correto resultado do processo criminal. É preciso implicar em que sentido você pode abdicar de direitos fundamentais, constitucionais, como a liberdade de expressão do acusado e a liberdade de imprensa e, de outro, a segurança pública, o fato de que não haverá manipulação de provas, interferência na economia. Aqui, tens um equilíbrio mínimo para justificar uma medida dessas.

Diego Nunes, professor da Faculdade de Direito da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina)

"A Constituição expressamente proíbe censura prévia", diz professor da UERJ.