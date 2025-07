'Não nos interessa ter briga com os EUA', diz Jaques Wagner sobre comitiva

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que "não nos interessa" ter uma briga com os Estados Unidos. O senador é um dos oito membros da comitiva que viajará a Washington neste fim de semana para negociar o tarifaço.

O que aconteceu

Jaques Wagner afirmou que a missão aos Estados Unidos é um gesto político para dizer que o Brasil está disposto a defender sua soberania. "Nós queremos dialogar", disse em um vídeo publicado no X.

Senador disse que o objetivo é defender o Brasil, os empregos e empresários do país. "Espero que a gente tenha sucesso, porque não nos interessa ter uma briga em uma amizade de 206 anos que nós temos com os americanos", declarou.