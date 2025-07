Nikolas é condenado a pagar R$ 10 mil a cartunista por vídeo difamatório

Nikolas alegou que sua conduta está "amparada pela imunidade parlamentar". "O vídeo divulgado possui relação com sua função fiscalizatória enquanto deputado federal, tratando-se de crítica relacionada ao uso de verbas públicas e à exposição de crianças a conteúdo impróprio", disse o deputado à Justiça.

Magistrada citou decisões do STF e afirmou que imunidade parlamentar "não é absoluta". "A prerrogativa não se aplica a manifestações desvinculadas das atribuições legislativas", disse Maria Fernanda de Mattos Calil. Além da indenização de R$ 10 mil, Nikolas deve excluir o vídeo do seu canal do Telegram, sob pena de multa diária de R$ 1.000.

Recentemente, o Ministério Público Eleitoral pediu a suspensão dos direitos políticos de Nikolas. O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), então candidato à prefeitura de BH, também é alvo do pedido do MP. No entendimento do órgão, eles disseminaram intencionalmente informações falsas para prejudicar a candidatura de Fuad no ano passado.

Procurado pelo UOL após pedido do MP Eleitoral, o deputado do PL falou em perseguição. "Estão querendo me deixar inelegível porque denunciei um livro pornográfico do antigo prefeito de Belo Horizonte", disse ele, em nota. "Parlamentares de direita são perseguidos neste país."