Ronilso: Falta de interlocutor mostra fragilidade de comissão aos EUA

Isso mostra uma certa fragilidade da comissão de relações exteriores. Podemos lembrar, por exemplo, como grande parte do bloco bolsonarista fez toda uma campanha para que Eduardo Bolsonaro fosse presidente da comissão e essa talvez fosse uma condição para que ele ficasse no Brasil.

Não temos um bom interlocutor com uma experiência política significativa que furasse esse bloqueio e tentasse essas conversas a partir da Casa Branca. Isso funciona com bons interlocutores em Washington permanentemente, inclusive da sociedade civil. São pontes de diálogo e de aproximação com o campo legislativo. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Para Ronilso, a chance de a comissão alcançar algum resultado prático é mínima.

Isso mostra uma fragilidade e ineficiência da comissão, que nunca se viu diante de uma situação tão complexa e na qual ela fosse tão necessária. Alguns desses senadores integraram aquelas excursões totalmente sem sentido, muito por conta do projeto particular do Eduardo Bolsonaro, e foram para Washington praticamente a passeio.

Eles participaram de oitivas para denunciar uma suposta ditadura no Brasil, certamente sem ter grande consciência do que estavam fazendo e do peso político que aquilo ali teria. Havia toda uma configuração internacional à qual os senadores estavam completamente alheios.