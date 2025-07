Ex-diretor diz que Torres pediu mais ações eleitorais entre 1º e 2º turno

Essa operação veio até com nome próprio, chamado Crime Eleitoral Zero. Foi logo após o primeiro turno. Foi o primeiro posicionamento contrário a esse pedido do ministro. Ele estava insatisfeito, enfim, com a atuação da Polícia Federal e me pediu essa operação.

Fernando de Sousa Oliveira, ex-secretário-adjunto de Segurança no DF

O que aconteceu

Supremo realiza os interrogatórios dos réus dos núcleos 2 e 4 da trama golpista nesta manhã. Ao todo 13 réus devem ser ouvidos. Núcleo 2 é formado pelos servidores de segundo escalão da gestão Bolsonaro acusados de "gerenciar" ações golpistas, incluindo o plano de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do STF e a operação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) para priorizar estados do Nordeste em blitze no segundo turno das eleições de 2022.

Audiências estão sendo realizadas por videochamada. No núcleo 1, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ex-ministros, as sessões foram presenciais. Defesas dos acusados criticam agilidade do processo e falta de tempo para analisar todo o material que foi juntado na ação.

Os réus podem ficar em silêncio. Neste momento do processo, o juiz do caso, os advogados das partes e o Ministério Público Federal poderão fazer questionamentos a todos os réus. Cada um tem a oportunidade de se explicar e rebater as acusações da denúncia.

Os réus interrogados hoje

Núcleo 2, apontado como "gerencial":