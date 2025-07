Ex-assessor nega monitoramento de Moraes e diz que apelido foi brincadeira

Informações não tinham fontes definidas e eram apenas sobre Moraes. Segundo Câmara, as conversas com referência a Moraes tratavam de informações sobre a cerimônia de diplomação de Lula, para a qual Bolsonaro havia sido convidado, apesar de ter dito que não compareceria.

Militar da reserva não soube explicar quais seriam as fontes que ele utilizou para levantar dados sobre o paradeiro de Moraes. Ele ainda tentou diminuir importância de informações. Ainda não explicou ao ser questionado por que ele e Cid só trataram de Moraes e não de outras autoridades que estariam presentes na cerimônia de diplomação de Lula, realizada em dezembro de 2022 no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Na versão dele, informações compartilhadas com Cid teriam vindo de convite do TSE para Bolsonaro participar da cerimônia de diplomação. Segundo Câmara, Bolsonaro poderia mudar de ideia, por isso a equipe de segurança teria analisado as rotas e a segurança da cerimônia. Na versão dele, os dados compartilhados com Cid, incluindo a rota de Moraes no dia do evento, estariam no convite do cerimonial do TSE.

Apelido dado a Moraes seria uma "brincadeira", diz Câmara. Nas trocas de mensagens, Cid e Câmara se referiam a Moraes pelo codinome professora. Questionado sobre isso hoje, o militar da reserva disse que se tratava de uma "brincadeira" criada inicialmente por Cid. "Partiu do coronel Cid o termo professora. Inclusive, ele fala que foi uma brincadeira. E eu repito que eu ingressei nessa brincadeira, porque não tinha nenhum objetivo de esconder nada", afirmou.

Como eu recebi, eu imediatamente passei para o Cid e começamos a tomar as providências, porque o presidente tinha falado que não iria na diplomação, mas isso podia mudar de uma hora para outra. Então, por força de função, tinha que estar preparado. Então, nós deixamos tudo preparado. Então, essas rotas que foram faladas, que seriam monitoramentos, que eu estava passando informação de autoridade, isso aí tudo consta no convite emitido, talvez pelo TSE, pelo cerimonial do TSE, e quem recebia tinha que saber.