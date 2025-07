Braga Netto pede revogação de prisão e isonomia com caso de Bolsonaro

A defesa pede que o mesmo entendimento seja aplicado a Braga Netto, preso preventivamente por obstrução de Justiça. "Dessa forma, considerando que a imposição de medidas cautelares ao corréu em questão está igualmente baseada em uma hipótese de suposta obstrução de Justiça, a manutenção da prisão do Requerente não se mostra isonômica, ainda escancarando sua desnecessidade e a suficiência de medidas alternativas".

Braga Netto está preso desde dezembro de 2024, no Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes já negou a revogação da prisão 4 vezes - a última delas foi em maio.

Não há absolutamente nenhuma razão idônea que embase um tratamento diverso ao Gen. Braga Netto, evidenciando que a manutenção de uma medida cautelar mais severa a ele - a mais severa de todas - é inadmissível.