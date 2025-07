Eduardo Leite: Ação da família Bolsonaro sobre tarifaço é imperdoável

De outro lado, também não podemos ignorar que o presidente Lula tem tido manifestações recorrentes ao longo de sua trajetória de alinhamento a ditaduras de países que não são democráticos e muitas vezes de um discurso antiamericano, o que fragiliza essa relação com um parceiro comercial importante que temos historicamente.

Esse pragmatismo que é fundamental nas relações nas quais sempre fomos protagonistas e com capacidade de interlocução internacional é que precisa reger esta relação. Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul

Leite defendeu uma negociação pragmática entre Brasil e EUA, sem que o governo federal ceda à pressão em torno do julgamento de Jair Bolsonaro.

Lula é o presidente da República e precisa conduzir de alguma forma, trazer essa discussão mesmo que ela comece com esse fator tão difícil de ser superado, que é a tentativa de interferir em um processo interno nosso.

Terá que sentar-se à mesa, abrir um canal de comunicação pelos meios possíveis e buscar identificar com os EUA as outras demandas em relação ao Brasil, para que possamos estabelecer uma negociação comercial ou de ações, como foi o caso do México.