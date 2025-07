Eduardo volta a mirar Tarcísio e o questiona no X por vice-líder do MBL

Por que o @tarcisiogdf mantém como vice líder uma pessoa do MBL, um grupo que defende a minha prisão, a prisão de meu pai, a prisão de jornalistas exilados, gente que ficou anos sem ver os filhos como o @allanconta5 ? -- Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) July 24, 2025

'Alfinetada' de Eduardo é um novo capítulo na tensão recente com Tarcísio. No momento, ambos disputam a preferência de líderes da direita para serem o nome do campo na disputa pela Presidência da República em 2026, já que o ex-presidente Bolsonaro está inelegível.

Declaração vem uma semana após deputado federal e governador se estranharem. No último dia 15, Eduardo acusou Tarcísio de uma "subserviência servil às elites" por sua posição a favor de uma negociação dos termos do tarifaço. À época, mesmo aliados como o senador Ciro Nogueira (PP) classificaram o movimento do deputado como um erro.

Outro lado: o UOL entrou em contato com Tarcísio e Zacarias e aguarda um posicionamento.

Entenda a crise

Presidente dos EUA anunciou tarifa de 50% para produtos brasileiros no último dia 9. Válida a partir de 1º de agosto, a medida foi justificada por Trump como uma resposta à "caça às bruxas" que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sofrendo em razão do processo no qual é réu por tentativa de golpe de Estado.