Juiz desmente ex-assessor de Bolsonaro em interrogatório no STF sobre golpe

O juiz Rafael Henrique, que atua no gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF (Supremo Tribunal Federal), desmentiu o ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro Filipe Martins durante seu interrogatório nesta tarde.

O que aconteceu

Martins disse que é a única pessoa no estado do Paraná que precisa comparecer à Justiça. Ao afirmar isso ele foi interrompido pelo juiz auxiliar do gabinete de Moraes, Rafael Henrique, que está conduzindo o interrogatório dos réus do chamado núcleo 2 da trama golpista. Ele diz que cuida dos processos também do 8 de janeiro: "Há diversos réus... Aqui no Paraná. Ela comparece em toda semana".

Proibido de dar entrevistas, Martins fala pela primeira vez sobre as acusações contra ele. Ele utilizou seu tempo para negar as acusações da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra ele, de que ele teria apresentado a minuta golpista a Bolsonaro e de que teria participado de reunião do ex-presidente com os comandantes das Forças.