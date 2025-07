Josias: Emparedado, Moraes agiu com bom senso em resposta a Bolsonaro

É preciso constatar que essa decisão veio em um ritmo diferente do que costuma ser empregado por Moraes. Ele é muito rápido na caneta, mas neste caso foi mais comedido e refletiu mais. Houve discussões nos bastidores do STF e ali soaram muitas vozes nessa direção. Era preciso manter o que foi adotado.

A comunidade jurídica aplaudiu, em sua maioria, as decisões tomadas por Moraes e referendadas pela Primeira Turma do Supremo e que impuseram a Bolsonaro uma série de restrições. Qualquer tentativa de cercear entrevista, impondo responsabilidade direta sobre algo que é incontrolável como o conteúdo de redes sociais alheias seria um tiro de bazuca no pé. Teria um efeito inverso. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias frisou que Moraes evitou fornecer a Bolsonaro elementos que reforçariam o discurso dos apoiadores do ex-presidente de que ele sofre uma perseguição política.

Restaria a impressão de que Moraes converteria algo necessário em excessivo. O ministro agiu com ponderação, ouviu quem estava ao seu redor e produziu uma decisão sensata, que pode ser considerada como um esforço, mesmo a contragosto e com elementos suficientes até para a decretação de uma prisão preventiva.

Moraes agiu com muito bom senso e evita presentear Bolsonaro com esse papel de vítima, que ele desejava e estava buscando neste momento com a coreografia que executou na Câmara. Josias de Souza, colunista do UOL

