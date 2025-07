Taxação de big techs está engavetada, mas governo quer regulamentação

Como a ideia anterior, também não foi abandonada, mas tampouco foi para a frente. Membros do governo argumentam que, com a escalada do debate do tarifaço, não é momento de estimular nova taxação, mesmo que seja de um setor específico que por enquanto segue ileso.

Tanto que o governo tem negado a iniciativa publicamente, com intenção de acalmar o setor. "Isso não tem sido tratado, por enquanto, no âmbito do governo. Eu vi que tem discussão. Mas não temos tratado desse tema no contexto da discussão dos Estados Unidos", afirmou o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, em entrevista à Folha de S. Paulo.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministro do Comércio e Indústria, também tem desviado do tema. Após reunião no comitê de emergência sobre o tarifaço, ele disse que o assunto da taxação específica não foi debatido com o setor. Esta é uma forma sutil de passar o recado, dizem pessoas da equipe econômica do governo.

Foco na regulamentação

O que o governo deverá intensificar são as propostas de regulamentação. Demanda de Lula desde antes da campanha de 2022, o Planalto entende as redes sociais e empresas de tecnologia como uma possível "arma de desinformação" usada pela direita globalmente.

De olho em 2026, Lula já queria que os projetos avançassem. O tarifaço de Trump só estimulou a demanda. O "combate ao discurso de ódio" e o debate sobre conceito de "liberdade de expressão" voltaram a ser temas centrais dos discursos do presidente.