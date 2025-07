Lula diz que Bolsonaro pode 'ir pro xilindró': 'Pague pelas merdas que fez'

Como tem feito desde que a imitação viralizou na internet, Lula debochou da ida de Eduardo aos Estados Unidos, mas em tom mais duro. "É coisa de moleque irresponsável que gosta de falar merda na internet, ele não tem responsabilidade", afirmou o presidente.

Lula também voltou a reclamar da postura de Trump e pedir respeito ao Brasil. "Aqui ninguém põe a mão. Esse país é do povo brasileiro. A única coisa que eu peço A única coisa que eu peço ao governo americano é que respeite o povo brasileiro como eu respeito o povo americano", disse, em evento do Novo PAC no Vale do Jequitinhonha.

As tarifas de 50% sobre produtos brasileiros entram em vigor em 1º de agosto. Segundo a Folha de S. Paulo, americanos sinalizaram ao governo brasileiro que as tratativas só devem caminhar a partir de uma autorização de Trump para a abertura de canal oficial de diálogo.

O Brasil propôs excluir do tarifaço os setores mais sensíveis ao aumento da taxação. Entre eles estão: aço, alumínio, pescados, fruta, carne, suco de laranja, e a Embraer.

Bolsonaro pode ser preso?

O ex-presidente pode ser preso se for condenado por algum crime na esfera penal, o que não aconteceu até agora. Na semana passada, a PGR pediu que Bolsonaro e sete aliados sejam condenados pela trama golpista. As defesas ainda terão um prazo para se manifestar antes que o STF agende o dia do julgamento: só ao fim do processo é que o ex-presidente pode ser condenado ou absolvido.