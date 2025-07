Moraes diz que Bolsonaro descumpriu medida, mas descarta prisão preventiva

Moraes disse que é essa publicação coordenada que burla as regras das medidas cautelares —além de repetir o modus operandi das "milícias digitais", alvo de outro inquérito na corte. Segundo ele, proibir que Bolsonaro use as redes, mas permitir que seus apoiadores continuem atuando assim seria o mesmo que bloquear contas bancárias usadas para lavagem de dinheiro, mas permitir que o investigado abra uma nova conta para continuar a conduta ilícita.

Para o ministro, na fala de segunda, Bolsonaro continuou "induzindo e instigando chefe de Estado estrangeiro a interferir ilicitamente" no processo da trama golpista. E foi esse tipo de discurso o que motivou as medidas cautelares impostas na sexta-feira passada. O ex-presidente conversou com a imprensa ao sair do Congresso, onde se reuniu com parlamentares da oposição. A fala dele foi transmitida nas redes sociais e amplamente compartilhada por aliados e também por veículos de imprensa.

Como diversas vezes salientei na Presidência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, a JUSTIÇA É CEGA MAIS NÃO É TOLA!!!!!

Alexandre de Moraes, em decisão sobre Bolsonaro

Moraes intimou Bolsonaro na segunda

Jair Bolsonaro mostra a tornozeleira após reunião na Câmara com parlamentares da oposição Imagem: Pedro Ladeira - 21.jul.2025/Folhapress

Logo depois da entrevista, o ministro intimou os advogados de Bolsonaro a explicarem se o ex-presidente descumpriu as medidas cautelares, sob pena de decretação imediata de prisão. Moraes apontou que Bolsonaro fez discursos para exibição nas redes sociais, o que violaria as imposições da Justiça.