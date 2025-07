Não temos condições de anular efeitos do tarifaço, diz governador do ES

Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo, afirmou em entrevista ao UOL News que o estado não conseguirá escapar ileso do tarifaço imposto por Donald Trump e previsto para entrar em vigor a partir de 1º de agosto.

O Espírito Santo é o estado do Brasil mais aberto para a economia internacional. Aqui, o PIB do comércio internacional é proporcionalmente mais relevante comparado ao PIB total. Qualquer atividade que afete a exportação atingirá o emprego. Nosso trabalho de forma organizada junto ao setor produtivo está na busca de preservar o emprego.