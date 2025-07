STF: Réu diz que mensagens golpistas eram marketing para ganhar seguidores

A estratégia, segundo ele, foi aprendida num curso de marketing. Em 19 de dezembro de 2022, Ailton publicou no X (antigo Twitter) que os acampamentos de bolsonaristas na frente dos quarteis separariam "os homens das criancinhas" e responsabilizariam "os omissos, covardes e os fracos". Ao fim do post, o ex-major marcou o perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o que seria de Freire Gomes, então comandante do Exército.

Nós aprendemos que criar e gerar expectativa nas pessoas pode ser muito eficaz para a obtenção do marketing, do que se deseja lançar. Seja uma ideia, seja um produto, seja um evento pode ser muito eficaz. A minha ideia, excelência, minha ideia pura e simples, quando eu lancei isso aí, era aumentar o meu número de seguidores, mas não que eu quisesse ter influência: leia-se seguidores/eleitores. A minha cabeça era só voltada para a política.

Ailton Gonçalves Moraes Barros, em interrogatório no STF na ação penal da trama golpista



Ailton disse que mensagens de Braga Netto para ele eram "choradeira de quem perdeu". Ele negou que tenha feito "ataques aos militares" que não teriam aderido ao plano golpista. De acordo com a PGR, Braga Netto, ex-chefe da Casa Civil e candidato a vice de Bolsonaro em 2022, orientou Ailton Barros a atacar o tenente-brigadeiro Baptista Júnior, então comandante da Aeronáutica, que negou apoio à trama golpista, e elogiar o almirante de esquadra Almir Garnier Santos. Comandante da Marinha à época, Garnier teria endossado o plano.

Ailton disse ter visto as mensagens não como "orientação", " mas desabafo". Interceptadas pela Polícia Federal, as conversas mostram o general dizendo a Ailton para sentar "o pau no Baptista Júnior", ele também o chama de "traidor da pátria" e afirma que é preciso "infernizar a vida dele e da família". "Elogia o Garnier e fode o BJ", teria afirmado, ainda, Braga Netto.

Ex-major negou ter relação com Braga Netto e disse que se aproximou dele por interesses políticos. "Eu tinha interesse em me aproximar do general Braga Neto, por ele ter sido interventor no Rio de Janeiro. Era uma pessoa da área de segurança pública. Eu tenho projetos na área de segurança pública, tenho projetos políticos em relação à comunidade", contou.

Relatou ainda que mensagens com teor golpista seriam para agradar Braga Netto. O réu contou ter se aproximado do general ao enviar mensagens para ele "por engano". Ao perceber que Braga Netto logo respondeu, culpando Freire Gomes pelo que ocorria na época, Ailton teria prometido manter a pressão sobre o comandante do Exército, ameaçando "oferecer a cabeça dele aos leões", caso ele mantivesse sua posição. Braga Netto concordou e respondeu: "Oferece a cabeça dele. Cagão."