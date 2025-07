Poupados por Trump, Fux, Mendonça e Nunes votam com Moraes 70% das vezes

O governo dos EUA decidiu poupar três ministros do STF da revogação de vistos de entrada no país: André Mendonça, Luiz Fux e Kassio Nunes Marques. Uma análise dos julgamentos em plenário nos últimos anos, porém, mostra que os três concordam com Alexandre de Moraes na maioria dos julgamentos.

O que aconteceu

Mendonça, Fux e Nunes Marques votaram junto com Moraes em ao menos 73% das vezes. O levantamento foi feito pelo UOL com dados do painel Informação à Sociedade do STF. A plataforma compila dados de todos os julgamentos presenciais e os virtuais mais importantes desde outubro de 2023. No período, foram 139 decisões.

Desses 139 julgamentos, um terço (46) teve decisão unânime. Nos demais: