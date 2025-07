STF começa a interrogar réus de segundo escalão da trama golpista

O STF (Supremo Tribunal Federal) ouve, a partir de hoje, os réus dos núcleos 2 e 4 da denúncia contra os acusados de tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

O que aconteceu

Vão ser interrogadas ao todo 13 pessoas. Entre elas, estão Filipe Martins, ex-assessor internacional de Bolsonaro, o general da reserva Mario Fernandes e o ex-diretor-geral Silvinei Vasques, da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Ritmo acelerado. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, marcou interrogatórios logo após terminarem as audiências das testemunhas. A expectativa é que o julgamento seja concluído neste ano na Primeira Turma do STF. Os depoimentos devem começar às 9h.