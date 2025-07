Acusação de democratas não moverá mão de Trump, diz ex-embaixador

Para Abdenur, a chance de haver um acordo entre o governo federal e a Casa Branca com relação ao tarifaço é mínima por conta da intransigência exibida por Trump.

Os EUA têm interesse estratégico em diminuir sua alta dependência da China no que diz respeito às terras raras. A existência significativa de reservas de terras raras no Brasil é um ponto a nosso favor e seria um elemento de barganha se e quando for retomado um mínimo de diálogo entre Brasil e EUA.

Infelizmente, o que eu vejo, pelo menos por enquanto, é a total impossibilidade de qualquer negociação porque ele [Trump] está com as portas totalmente fechadas ao Brasil. Roberto Abdenur, ex-embaixador do Brasil nos EUA

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: