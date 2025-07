Após viagem aos EUA, Moraes bloqueia cartões de Marcos do Val e da filha

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o bloqueio dos cartões de crédito do senador Marcos do Val (Podemos-ES) e de sua filha após o parlamentar viajar para os Estados Unidos mesmo com uma ordem para cancelar seu passaporte diplomático.

O que aconteceu

O senador e sua filha estão proibidos de usar cartões de crédito e de fazer operações com Pix. A ordem do ministro também bloqueia aplicações do parlamentar. Os bancos e operadoras de cartão têm 24 horas para executar as ordens. A informação do bloqueio foi revelada pela revista Istoé e confirmada pelo UOL.

O parlamentar está com cartões bloqueados enquanto passa férias na Disney com a família. Ele havia informado ao STF sobre a viagem e, segundo apurou o UOL, sua passagem de volta ao Brasil estava prevista para o dia 3 de agosto.