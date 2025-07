Sem apoio, mas de olho em 2026, direita radical prega impeachment de Moraes

A ideia, segundo senadores, é "fazer barulho para a renovação do Senado no ano que vem". A meta da direita é dominar as cadeiras e conquistar dois terços das vagas nas próximas eleições.

O impedimento do ministro não está na pauta da presidência da Casa. A decisão do presidente do Senado pautar o tema é o primeiro passo para o início do processo de impeachment. "Se ele [Alcolumbre] não der andamento, nada acontece", explica Fernando Neisser, advogado e coordenador da Abradep (Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Penal). "Há uma série de passos que devem ser seguidos até que ocorra um eventual afastamento."

Malta admite dificuldade para levar o tema ao comando do Senado neste momento. "Não vamos recuar diante do silêncio conveniente de quem deveria zelar pelo funcionamento democrático do Congresso Nacional", disse. O senador chegou a ameaçar Moraes caso Bolsonaro seja preso: "Põe a mão nele e tenta a sorte. O azar você já tem", disse, durante o discurso que fez ao lado de Damares.

Tramitam no Senado 29 pedidos de impeachment contra Moraes. O último foi apresentado na quarta-feira pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O filho de Jair Bolsonaro (PL) acusa o ministro do STF de impor medidas cautelares severas e desproporcionais contra o ex-presidente e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Quantos votos seriam necessários no Senado

São necessários 54 votos na Casa para o impeachment de um ministro do STF. Hoje, são 26 os senadores que compõem partidos mais alinhados à extrema direita — alas do PL, PP, Republicanos e Novo. "Esses partidos são historicamente da direita fisiológica, mas há figuras de extrema direita neles. Digamos que eles ajudam a 'normalizar' a extrema direita pela adesão, muitas vezes acrítica, ao bolsonarismo", afirma Guilherme Casarões, cientista político do Observatório da Extrema Direita. "Embora nasça como partido genuinamente liberal, o Novo também adere acriticamente às agendas bolsonaristas."