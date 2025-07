O que é passaporte diplomático, que Marcos do Val teria usado para viajar

O senador Marcos Do Val (Podemos-ES), investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), teria usado passaporte diplomático para viajar a Miami na quarta-feira, mesmo com o documento bloqueado por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

O que é passaporte diplomático?

Documento de identificação e de viagem usado por autoridades diplomáticas ou a serviço do governo brasileiro. Ele é emitido pelo Ministério das Relações Exteriores e tem a capa vermelha. Difere do passaporte comum, de capa azul-escuro, usado pela maioria dos cidadãos brasileiros ou naturalizados para viagens de turismo, estudo ou negócios.

Autoridades do alto escalão do governo e membros do corpo diplomático brasileiro têm direito. Na lista de beneficiários estão, entre outros, presidentes e ex-presidentes da República, vice-presidentes, ministros de Estado, governadores dos estados e do Distrito Federal, membros do Congresso Nacional, ministros do STF, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, procurador-geral da República, subprocuradores-gerais do Ministério Público Federal e juízes brasileiros em Tribunais Internacionais Judiciais ou Tribunais Internacionais Arbitrais.