Eduardo radicaliza, orienta ataques a Nikolas e irrita agro e centrão

O grupo inclui dois ex-ministros de Bolsonaro: Tereza Cristina (Agricultura) e Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia). Eduardo chamou a viagem da comitiva de senadores da Comissão de Relações Exteriores de um "gesto de desrespeito" a Trump.

O deputado também não esconde mais sua rixa com Nikolas Ferreira. Ele reclamou de falta de solidariedade no episódio da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro. A falta de posicionamento enfático sobre o tarifaço foi outro ponto que rendeu críticas.

NOTA PÚBLICA



Diante da formação de uma comitiva de senadores brasileiros que pretende vir aos Estados Unidos para tratar da Tarifa-Moraes imposta pelo presidente Trump, registro de forma categórica e inequívoca que tais parlamentares não falam em nome do Presidente Jair? pic.twitter.com/BZ3KQ0dJSj -- Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) July 22, 2025

Agro e centrão irritados

A atitude de Eduardo desidratou sua credibilidade. O líder de um dos partidos do centrão encerrou uma conversa com jornalistas ao ser questionado sobre a atuação do deputado nos Estados Unidos. Ele fez cara de desgosto e disse: "Vamos falar de gente séria".

O presidente de um partido do bloco falou que Eduardo parou de ser levado em consideração. Ele acrescentou que o projeto de concorrer a Presidência da República no ano que vem naufragou por causa da pressão por sanções que resultaram no tarifaço.