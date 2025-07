Eduardo vê Motta e Alcolumbre na mira de sanções dos EUA, e Gleisi reage

Gleisi Hoffmann disse que Eduardo ameaça os presidentes da Câmara e do Senado e o acusou de crime de lesa-pátria. "A conspiração desse traidor da pátria com os agentes de Donald Trump descamba para uma chantagem cada vez mais indecente", escreveu em post no X.

Perderam a eleição, nunca reconheceram o resultado, tentaram dar um golpe, assassinar o presidente eleito, e agora querem uma intervenção estrangeira no Judiciário e no Congresso do nosso país. E ainda querem se passar por vítimas. Esse crime de lesa-pátria não pode ficar impune. Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais

Fala acontece após Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedir impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eduardo acredita que o Alcolumbre vê com bons olhos a proposta do seu irmão e está incomodado com "intervenções do STF" no Congresso Nacional. "Reclamou publicamente e quer evitar que tudo que o Congresso decida tenha uma última palavra do STF", disse o deputado.

O Davi Alcolumbre está no foco do governo americano e tem a possibilidade de não ser sancionado se não der respaldo a esse regime. E também o Hugo Motta, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia — impeachment de ministro fica a cargo da presidência do Senado, anistia fica a cargo da Câmara. Tenho certeza de que Alcolumbre e Hugo Motta não são pessoas iguais a Alexandre de Moraes. [...]. Eles têm que prestar atenção ao que está acontecendo aqui.

Se o Brasil não conseguir pautar a anistia, não pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim. E Moraes pode muito bem renunciar, ser professor em uma universidade europeia, falar com Lula, virar embaixador em um país qualquer. Se ele estiver fora da Suprema Corte vai ser um favor até para o STF. Que Deus ilumine a cabeça do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre.

Eduardo Bolsonaro, deputado