Faculdade de Direito da USP faz ato por soberania: 'Afronta gravíssima'

Lideranças do direito e entidades da sociedade civil realizam um ato em defesa da soberania nacional amanhã, na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, no centro de São Paulo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também é esperado.

O que aconteceu

Uma carta em defesa da soberania nacional será lida durante o evento. O ato acontece em meio ao anúncio de tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e a revogação de vistos de oito ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Tarifaço por Bolsonaro. O presidente Donald Trump anunciou numa carta endereçada ao presidente Lula no dia 9 de julho que elevou as tarifas de produtos brasileiros exportados para o mercado americano, sugerindo que a redução delas poderia acontecer caso haja interrupção do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) pelos atos golpistas.