Lula: 'Trump, o dia que você quiser conversar, o Brasil estará preparado'

Tarifaço dos EUA começa a valer sexta que vem (1°). O governo vem tentando negociar com a administração de Donald Trump desde maio, mas ainda não anunciou nenhum avanço. Segundo reportagem da Folha, a equipe do ministério da Fazenda tentou contato com o equivalente norte-americano, a secretaria do Tesouro, e ouviu que as tratativas só poderiam começar com autorização direta da Casa Branca.

Tarcísio não compareceu

Lula foi a Osasco, na região metropolitana de São Paulo, anunciar R$ 4,67 bilhões para a urbanização de favelas em 12 estados através do Novo PAC. Na cidade de Osasco, serão R$ 12 milhões para melhorias para as favelas da 13 e do Limite.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi convidado, mas não compareceu. O governador está hoje em Boituva (100 km da capital), onde inaugura uma escola.

Presidente alfinetou ausência. "Convido prefeito e governador para todos os eventos que faço porque estou em missão institucional", falou.

Presidente cobrou resposta de deputados a Eduardo

Lula pediu publicamente aos deputados federais que estavam na cerimônia, como Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Jilmar Tatto (PT-SP), uma reação da Câmara. "[Eduardo Bolsonaro] está pedindo para o presidente dos EUA aumentar taxa do que vendemos pra eles em troca de liberdade para o pai, trocando o Brasil pelo pai. Esse cara está traindo a nação. Era deputado federal. Boulos e Tatto, vocês têm que tomar uma atitude."