Marcos do Val pode ter prisão preventiva pedida pelo STF, diz professor

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o bloqueio dos cartões de crédito de Marcos do Val e de sua filha após o parlamentar viajar para os Estados Unidos mesmo com uma ordem para cancelar seu passaporte diplomático.

A ordem do ministro do STF também bloqueia aplicações de Marcos do Val. Os bancos e operadoras de cartão têm 24 horas para executar as ordens. O parlamentar está com cartões bloqueados enquanto passa férias na Disney com a família.

O professor Pierpaolo Bottini destacou que a regra das cautelares é bastante clara e objetiva com relação à prisão preventiva.

A regra das cautelares prevista no Código de Processo Penal é bastante clara e objetiva. Todas essas cautelares são substitutivas de uma prisão preventiva.

Então, nesses casos, o juiz vê hipóteses que ensejariam a prisão preventiva, mas em vez de decretar essa prisão, acaba adotando medidas alternativas que tenham a mesma finalidade, que sejam menos graves, mas alcancem a mesma finalidade.

Pierpaolo Bottini, professor de direito

