Um mês após o pedido, Moraes autoriza cirurgia de Daniel Silveira

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou hoje o ex-deputado Daniel Silveira, preso numa colônia penal em Magé (RJ), a passar por uma cirurgia no joelho.

O que aconteceu

Ministro demorou mais de um mês para permitir procedimento no ligamento do joelho de Silveira. No pedido, a defesa argumentou que a operação era urgente. Os advogados de Silveira protocolaram em 24 de junho um pedido para que o ex-deputado passasse pela cirurgia o mais breve possível, porque a lesão estava causando "desgastes irreversíveis".

Ele pediu que os médicos informem o período em que Silveira precisará ficar no hospital. Moraes determinou também que a diretoria da penitenciária garanta que a saída dele seja somente pelo tempo "estritamente necessário". Além disso, a defesa deve incluir no processo comprovantes da realização da cirurgia em até 48 horas depois que ela ocorrer. Segundo os advogados do ex-deputado, o procedimento está marcado para a manhã deste sábado.