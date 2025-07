Eduardo precisa ser menos filho e mais parlamentar, diz deputado do PL

Não misturo amizade com decisões. Se o projeto vier com amparo jurídico, voto a favor. Você não pode, por exemplo, dar anistia a quem cometeu crimes das eleições do ano passado para cá. Você acha justo anistiar quem burlou o sistema do tribunal? Já houve, no passado, casos de anistia que foram dadas e contestadas pela Justiça depois.

Quando você fala em anistia ampla, geral e irrestrita, você fala em uma anistia para todo mundo. Para quem cometeu latrocínio, por exemplo. Conheço o Moraes há muito anos e o considero um homem ético, criterioso e competente.

'Estou onde sempre estive'

Ser filiado ao principal partido da oposição hoje não é motivo de desconforto para o deputado. Ele lembrou que o PL é originalmente uma legenda de centro (embora abrigue hoje expoentes da extrema-direita) e admitiu que fica "quieto" quando é "voto vencido" nas discussões partidárias.

Estou no mesmo lugar em que sempre estive. O PL sempre foi liberal, de centro. O primeiro vice do Lula era nosso. Fui indicado ao ministério pelo partido. Jamais vou virar as costas para os meus amigos. Tenho amizade com vários ministros. Eu não mudei, eles que vieram e querem mudar o partido.