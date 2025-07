Novos depoimentos no STF fortalecem denúncia da PGR sobre trama golpista

General também relatou a Cid conversa com Bolsonaro sobre diplomação de Lula. Em mensagem de WhatsApp para Cid em 8 de dezembro de 2022, Fernandes disse que Bolsonaro lhe havia afirmado que a diplomação do petista no dia 12 daquele mês "não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas na hora eu disse: 'Pô presidente, a gente já perdeu tantas oportunidades'".

Questionado sobre esse diálogo, ele disse que estava preocupado em buscar uma "conversação entre os três Poderes". Ao STF, general alegou que seu interesse era garantir a "independência dos Poderes".

Eu vejo desde o início que com todas as preocupações que o Executivo tinha, todas as dúvidas que a sociedade brasileira tinha, um país extremamente polarizado, então era normal a preocupação do Executivo federal em buscar, como eu já disse, a conversação, a negociação com os demais Poderes, para fazer executar o principal aspecto do sistema presidencialista brasileiro, que era justamente a independência dos Poderes. Então, o que eu era a favor, e sempre fui, é que o presidente Bolsonaro, dentro das suas atribuições, das suas prerrogativas como chefe do Executivo, ele buscasse soluções para essas dúvidas, buscasse apelar aos demais Poderes para que as respostas fossem efetivamente dadas, tanto ao Executivo como a grande parte da sociedade. E foi exatamente isso que eu citei nessa mensagem ao Cid.

Mario Fernandes, sobre mensagem a Mauro Cid em 8 de dezembro de 2022

'Professora'

Ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara negou que tenha atuado para monitorar ministro Alexandre de Moraes. Ele não negou as trocas de mensagens que manteve com Mauro Cid nas quais chegam a compartilhar itinerários do ministro e a tratá-lo pelo codinome "professora". Mantido por Bolsonaro em sua equipe após deixar a presidência, Câmara tentou minimizar os diálogos e disse que só compartilhou informações que recebeu sobre o itinerário das autoridades previsto para a cerimônia de diplomação de Lula no TSE naquele ano.

Informações não tinham fontes definidas e eram apenas sobre Moraes. Segundo Câmara, as conversas com referência a Moraes tratavam de informações sobre a cerimônia de diplomação de Lula, para a qual Bolsonaro havia sido convidado, apesar de ter dito que não compareceria.