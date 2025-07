Deputado bolsonarista deixa praça dos Três Poderes após ordem de Moraes

Governador ameaçou prender os deputados. "Vamos tentar tirar pacificamente. Se não saírem, serão presos", disse ao Estadão. Os acessos de veículos à praça foram fechados e a Polícia Militar foi enviada para guardar o local.

Acampamentos são proibidos na praça, que foi invadida nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O receio do governo do DF era de que a ação de Hélio, somada ao aceno de apoio de outros parlamentares bolsonaristas, pudesse criar ambiente para outro ataque à democracia.

"Ditadura, mil vezes ditadura", disse Hélio em publicação nesta madrugada. Ele não se posicionou oficialmente sobre a sua saída do local até o momento. Um dos motivos para seu protesto no local eram as medidas judiciais impostas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro afirmou que passaria por perto do protesto, mas que não pararia no local para não "politizar" a situação.

Entenda

Hélio estava com um esparadrapo na boca alegando que no país não há liberdade de expressão. Em publicação nas redes sociais, ele disse que protestava contra o "inconformismo com o silêncio forçado que se abateu sobre lideranças políticas no Brasil".

O deputado publicou nas redes sociais uma carta aberta em que diz que o Brasil "não é mais uma democracia". "Não estou aqui para provocar. Estou aqui para demonstrar a minha indignação com essas covardias. Não estou incentivando ninguém a fazer o mesmo", disse.