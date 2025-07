Estilo 'durão' de Lula pode fazer Trump diminuir tarifas, diz professor

O estilo firme e 'durão' de Lula nas negociações com os Estados Unidos pode fazer o presidente Donald Trump ceder na aplicação das tarifas de 50%, que devem começar a valer em 1º de agosto, disse Beto Vasques, professor da FESPSP, em entrevista ao UOL News 1ª Edição de hoje, no Canal UOL.

Os Estados Unidos acusaram o golpe. Eles acharam o quê? Que o Lula ia ser o [Volodymyr] Zelensky ou o [Cyril] Ramaphosa da África do Sul, que foram se meter na cova dos leões? Não. O Lula aprende e aprendeu com a experiência dos outros casos.