Ex-vereador de Uberlândia morre em queda de ultraleve em São Paulo

O ex-vereador de Uberlândia, em Minas Gerais, Luís Cláudio Galassi, era um dos passageiros do ultraleve que caiu na tarde de hoje na zona rural de Bariri, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Acidente ocorreu na zona rural do estado entre Bariri e Bocaina, no interior de São Paulo. O Corpo de Bombeiros encontrou os corpos carbonizados no local. Até o momento, não há informações sobre o velório e sobre o sepultamento.

Acidente aconteceu por volta das 14h, segundo o Corpo de Bombeiros de Bariri. O ultraleve caiu em uma região de canavial localizado a cerca de 8 km da rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-204), no km 324, e pegou fogo.