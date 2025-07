Governadores de oposição criticam Lula por tarifaço de Trump; Gleisi rebate

Um coisa está bem clara: o Lula não quer resolver o problema. Ao invés de usar a chancelaria brasileira, que era uma das melhores do mundo, fica usando frases de efeito.

Ronaldo Caiado (União), governador de Goiás

Já Ratinho Jr. (PSD), governado do Paraná, foi mais comedido e disse que "alguém tem de sentar e conversar com os Estados Unidos". Ele também afirmou que Bolsonaro "não é mais importante que essa relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil", em referência à citação de Trump ao ex-presidente no anúncio do tarifaço, em 9 de julho.

Gleisi Hoffmann chamou de "oportunismo lamentável" a acusação de Tarcísio. "Quem está bloqueando qualquer negociação, porque exige anistia e até impeachment de ministro do STF para suspender a chantagem contra o Brasil é seu aliado Jair Bolsonaro", afirmou a ministra das Relações Institucionais na rede social X.

Taxação está prevista para a próxima sexta, mas negociação não tem avançado. Tanto o governo quanto o próprio presidente Lula (PT) têm dito publicamente que estão "tentando dialogar" com Washington, só que não estão tendo respostas para as propostas.

Lula afirmou que Geraldo Alckmin liga todos os dias para conversar sobre a tarifa de 50%. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, no entanto, não tem retorno das ligações.

Governo já prepara ações para socorrer a economia. As opções, discutidas com empresários pelo comitê de emergência nessas duas semanas, são voltadas a amenizar o impacto já considerando que as tarifas vão ser instituídas, pelo menos momentaneamente. Nas estimativas do Ministério da Fazenda, pelo menos 10 mil empresas brasileiras podem ser diretamente afetadas pelo tarifaço.