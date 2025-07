Planalto acompanha situação de Bolsonaro, mas preocupação está no tarifaço

Mas estrategistas do governo estão de olho. Mesmo inelegível até 2030, o ex-presidente é tido pelo governo como o único com votos no país comparável a Lula e, por mais que as mais recentes manifestações não tenhamm reunido o número de apoiadores que já tiveram, eles dizem entender que uma prisão pode mudar isso.

Para 2026, dizem não haver tempo hábil. Membros do governo veem a prisão do ex-presidente como eminente, mesmo que ocorra só depois do julgamento, o que sepultaria a esperança de concorrer até nos bolsonaristas mais otimistas. Por outro lado, Bolsonaro voltaria a ficar sob os holofotes.

Guardadas as proporções, o processo da Lava Jato e a prisão seguida por absolvição mudaram os rumos políticos de Lula. No Planalto, evitam fazer comparações diretas entre os dois, mas ninguém nega a força de uma narrativa de injustiça, como o bolsonarismo tem tentado, nem possíveis mudanças no Judiciário, como foi o caso do petista.

Não à toa, Lula não tem poupado críticas ao adversário. Em tom mais eleitoral nas últimas semanas, o petista substituiu a repetida crítica de que "encontrou o país em ruínas" pela ligação entre o filho Eduardo (PL-SP) e Trump e pela possibilidade de prisão.

A interferência de Trump jogou contra o ex-presidente. Na avaliação de governistas, ao criar toda a questão do tarifaço usando —e referendando— Bolsonaro como desculpa, o norte-americano jogou o centrão e os chamados "moderados" no colo de Lula e isolou os bolsonaristas, sob a pecha de que estariam mais preocupados com o futuro do capitão do que com a economia brasileira.

Nesta semana, Lula falou pela primeira vez diretamente sobre Bolsonaro ir preso. "A polícia investigou, eles mesmos se delataram. Agora, ele foi indiciado, o procurador-geral [da República] pediu a condenação dele e ele vai, sim, senhor, se a Justiça decidir com base nos autos do processo, ele vai pro xilindró", disse. Este deverá ser o tom a ser adotado daqui por diante, dizem auxiliares da comunicação.